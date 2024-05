Das 16. Paul-Klein-Gedächtnisturnier des Ringerverbandes Pfalz, das traditionell vom ASV Ludwigshafen in der Oggersheimer IGSLO-Sporthalle ausgerichtet wurde, hatte mit insgesamt 261 männlichen und weiblichen Nachwuchsathleten eine beachtliche Resonanz.

Mit Startern aus Strasbourg und Aserbaidschan verfügt es auch über internationale Starter. Die angehenden Freistil-Asse kämpften in fünf männlichen und drei weiblichen Altersklassen von U8 bis U19, sodass es bei insgesamt 60 verschiedenen Gewichtsklassen fünf Dutzend Einzelsieger gab.

Doch wie das bei Nachwuchs-Ringerturnieren so ist: In einigen Gewichtsklassen bewarben sich gerade einmal zwei Athleten um den Sieg, während es zum Beispiel in der männlichen U19-Altersklasse insgesamt 55 Bewerber, in der U10-Klasse 54 Starter und in der U12-Klasse 47 Teilnehmer gab. Bei den Allerkleinsten (Altersklasse U8) gingen immerhin bereits 38 angehende Griffspezialisten auf die Matte, bei der U14 waren es 36. Die 31 weiblichen Starterinnen waren in drei Altersklassen und dort in mehreren Gewichtsklassen unterteilt.

Sieben Einzelsieger

Aus dem kurpfälzischen Raum gab es insgesamt sieben Einzelsieger: Hamza Eren Yilmaz, Joshua Rauschecker (beide ASV Ludwigshafen) und Musa Günes (VfK Schifferstadt) bei den männlichen Startern, Bifara Nuri, Anna May, Lena Ernst (alle VfK Schifferstadt) sowie Amy Cumpelik (ASV Ludwigshafen) aus der weiblichen Jugend. Jeweils Zweite wurden in ihren Alters-und Gewichtsklassen Tina Nuri, Miriam Ramirez (beide VfK Schifferstadt), Tania Rothweiler, Yusuf Tora Yildirim (beide ASV Ludwigshafen) und Todor Andreev (KSC Friesenheim). Den dritten Platz belegten Jakob May (VfK Schifferstadt), Benjamin Elias Nachos (KSC Friesenheim), Christian Rauschecker und Aras Arslan (beide ASV Ludwigshafen).