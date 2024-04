Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Normalerweise freuen sich Anwohner über einen verkehrsberuhigten Bereich vor ihrer Haustür. In der Oppauer Parsevalstraße ist es jedoch anders. Dort haben die Anlieger erfolgreich Widerstand gegen eine Umwandlung ihrer Straße geleistet. Es geht um Blätter, Pflaster und Kehrmaschinen.

Die kleine Seitenstraße in Oppau ist nach dem Luftschiffpionier August von Parseval benannt. In der etwa 90 Meter langen Wohnstraße in der Nähe des Bürgerhauses stehen