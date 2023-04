Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung müssen sich ein 23-Jähriger und ein 22-Jähriger aus Mannheim vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Bei einem Streit in einer Gaststätte sollen sie einen Gast angegriffen und ihm sieben Messerstiche in Brust und Bauch versetzt haben. Das Opfer konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Wie Staatsanwältin Katja Schremb in ihrer Anklageschrift ausführte, hielt sich der 23-Jährige mit seinem 22-jährigen Bekannten an einem frühen Morgen gegen 2.40 Uhr