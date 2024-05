Eine Großmutter hat ihren Enkel vor einer Gefängnisstrafe bewahrt. Wie die Bundespolizei mitteilte, kontrollierten Beamte den 30-Jährigen am Sonntagmittag am Mannheimer Hauptbahnhof routinemäßig. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Haftbefehl vorlag. Die Oma beglich den weiteren Angaben zufolge die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro und konnte damit einen Gefängnisaufenthalt ihres Enkels abwenden.