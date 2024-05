Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Comedian Oliver Pocher ist von seiner Frau verlassen worden. Seit Anfang des Jahres versucht er die Trennung in einer Liveshow zu verarbeiten. Als „Liebeskasper“ ist er jetzt auch in Ludwigshafen zu Gast gewesen. Von seinen Fans wurde der 46-Jährige gefeiert – auch wenn er sich oft an der Grenze zum Fremdscham bewegte.

Ende August vergangenen Jahres berichtete zuerst die Bild-Zeitung über das Ehe-Aus. Nach sieben gemeinsamen Jahren, davon vier als Ehepaar und zwei gemeinsamen Kindern werden Oliver Pocher und