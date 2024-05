Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ludwigshafen hat erstmals den Europatag gefeiert. Passender Ort dafür war der Europaplatz, wo die ehemalige Europaabgeordnete und derzeitige Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck für eine europäische Einigung warb. Zur Europahymne bildet sich eine Menschenkette.

Der Europatag, der jährlich am 9. Mai begangen wird, steht symbolisch für Frieden und Einheit in Europa. Er erinnert an die Vision der Gründer der Europäischen Union, mit der Einheit