Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Neujahrsempfang im Franz-Siegel-Haus in Mundenheim hat Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) am Sonntagnachmittag auf die diversen Einschränkungen in den Corona-Jahren zurückgeblickt. Aus gutem Grund: In ihrem Büro stapeln sich noch Souvenirs, die längst unter den Bürgern verteilt sein sollten.

Beim ersten Neujahrsempfang nach der Pandemie war Anke Simon bei ihrer Festrede die Erleichterung anzusehen: „Ich freue mich, dass ich Sie alle endlich wiedersehe“, sagte die Mundenheimer