„Ich versuche, nicht viel Negatives zu sagen“ – so lautete das Ziel von Andreas Rennig (SPD), der beim Neujahrsempfang in der Gartenstadt folgerichtig vor allem die engagierte Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen in den Mittelpunkt stellte. Und doch gibt es im Stadtteil eine „Baustelle“, die den Ortsvorsteher ganz besonders ärgert.

„Lasst uns unsere Stadtteile positiv darstellen, nur so bringen wir das Image der Stadt wieder nach vorne“, rief Andreas Rennig den zahlreichen Besuchern des Neujahrsempfangs