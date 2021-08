Das Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus will neue Wege gehen. Demokratisierung und Partizipation heißt die Devise der Neuausrichtung. Dazu soll ein „Hausrat“ genanntes Kollegium gebildet werden, das ein volksnahes Programm aufstellt. Jeder, der schon immer ins Kulturmanagement einsteigen wollte, kann sich bewerben.

Den Anspruch, allen, Generationen übergreifend, die „Auseinandersetzung mit Kultur“ zu ermöglichen, hat gestern Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg erhoben, als sie das neue Konzept für das Kulturzentrum Das Haus vorstellte. In einer Stadt „außerordentlicher Vielfalt“ mit vielen Einwohnern mit Migrationshintergrund gebe es Barrieren in Form von sprachlichen Schwierigkeiten oder einfach einer Scheu, Kulturveranstaltungen aufzusuchen. Stattdessen gelte es, „mit partizipativen Elementen“ Nähe aufzubauen. Als Vorbilder nannte Stefanie Kleinsorge, die Bereichsleiterin Kultur, die Stadtbibliothek und den Hack-Museumsgarten, zwei äußerst beliebte Kultureinrichtungen der Stadt. Die geplante Öffnung des Kulturzentrums nannte sie daher „großartig“. Denn die Stadt mit Einwohnern aus 123 Nationen wachse durch Zuwanderung weiter.

Das Publikum im Haus ändere sich, hat Monika Schill beobachtet, seit März 2018 im Kulturzentrum beschäftigt und seit Dezember 2019 dessen Leiterin, zugleich Organisatorin des Kultursommers und des Straßentheaterfestivals. Deswegen habe sie sich mit dem jetzt vorgestellten Konzept um die Leitung beworben. Monika Schill schweben „niederschwellige und zugleich qualitativ hochwertige Veranstaltungen“ vor, Veranstaltungen, die auch ohne Sprache auskommen und sich an die ganze Familie richten. Auf keinen Fall will sie „Schweigeräume“ schaffen, in denen man still sein müsse und nicht mehr aufstehen dürfe. Stattdessen sollen durch möglichst viele ansprechende Veranstaltungen „neue Gemeinschaften“ gebildet werden.

„Entspannung to go“

Als Beispiel für diese Neuausrichtung nennt die Leiterin die Theatergruppe Hendrik & Co, die erst vor ein paar Tagen im Haus aufgetreten ist und ein Flair von internationalem Straßentheaterfestival mit seiner beim Publikum äußerst beliebten Mischung aus Zirkus, Tanz und Theater in das Kulturzentrum gebracht hat. In dieselbe Richtung weist eine neue Reihe namens „Entspannung to go“, eine immer am Dienstag von 12.30 bis 13 Uhr stattfindende Meditation zu orientalisch geprägter Livemusik und wahlweise einem sich anschließenden gemeinsamen Mittagessen im Hausboot. Die Reihe „Tête à tête“ bietet Künstlerbesuche in Ateliers und eine Plauderei bei einer Tasse Tee an. Für das kommende Frühjahr, kündigte Monika Schill an, sei unter anderem ein philosophischer Shisha-Zirkel vorgesehen. In dem von Jaqueline Mellein verantworteten Musikprogramm schlägt sich die Neukonzeption schon in einem Auftritt der politischen Kabarettistin Idil Baydar mit ihrem Programm „Ghettolektuell“ am 15. November nieder.

Das Herzstück der Neuorientierung bildet jedoch „Community Art“, die Entwicklung von Programmen zusammen mit Einwohnern der Stadt. Dazu soll ein mit acht Ludwigshafenern besetztes Gremium gebildet werden. Die Mitglieder sollen aus allen Schichten und Altersgruppen kommen, Männer und Frauen gleichberechtigt vertreten sein. Die erste gemeinsame Sitzung ist für den 28. Januar vorgesehen, die Zusammensetzung soll nach einem Jahr gewechselt werden. Die Teilnehmer erhalten eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro im Jahr. Die für den „Hausrat“ verantwortliche Stefanie Bub, früher Dramaturgin bei der Bürgerbühne des Mannheimer Nationaltheaters, schätzt den Zeitaufwand auf vier Stunden im Monat.

Das Honorarbudget wird nicht angetastet

Der „Hausrat“ wird über ein Jahresbudget von 7000 Euro verfügen. Das Geld wird aus dem Budget für kulturelle Stadtentwicklung abgezweigt. Das Honorarbudget des Kulturzentrums von knapp über 100.000 Euro wird nicht angetastet. Veranstaltungen wie derzeit etwa die „Enjoy Jazz“-Konzerte bleiben bestehen, betonte Monika Schill.

Noch Fragen?

Bewerbungen um Teilnahme am „Hausrat“ sind bis 12. Dezember zu richten an die E-Mail-Adresse stefanie.bub@ludwigshafen.de oder per Telefon unter 0621/504-2540. Jeder kann außerdem Programmideen weitergeben an hausratlu@gmx.de

Einwurf

Gift für die Kunst

Versuche, breite Bevölkerungskreise für Kunst zu gewinnen, sind in Ludwigshafen bisher fehlgeschlagen.

Demokratisierung der Kunst liegt im Trend der Zeit. Die Schlagworte lauten „Partizipation“, „Teilhabe“, „Sharing“, „Inklusion“. Nur leider verhalten sich Demokratie und Kunst zueinander wie Feuer und Wasser, schlimmer noch: Demokratie ist Gift für die Kunst. Denn Kunst kommt von Können, und Könner sind Einzelkämpfer, große Künstler sogar oft unleidliche Diktatoren, von Michelangelo über Richard Wagner bis zu Alfred Hitchcock. Viele geben ein halbes, wenn nicht ein ganzes Leben daran, um es zu einer gewissen Meisterschaft zu bringen.

„Kunst ist leider elitär“, räumt Jaqueline Mellein vom Haus ein. Und Kultur ist ein weiter, in unendlich vielen Facetten schillernder Begriff, von der Körperpflege über die Kochkunst bis zum Koloraturgesang. Die Vorführung dilettantischer Tändeleien lockt auch keinen hinter dem Ofen hervor und ringt allenfalls Nahestehenden lobende Worte der Anerkennung ab. „Kultur“-Veranstaltungen suchen eben nur an Kunst Interessierte auf, wie eben auch nur Fans die Fußballstadien füllen. Alle Versuche – etwa des Theaters im Pfalzbau –, „breite Bevölkerungskreise“ für sich zu gewinnen, sind in Ludwigshafen so denn auch bislang fehlgeschlagen.

Wohlverstanden, niemand soll um das Vergnügen gebracht werden, sich privat künstlerisch zu betätigen und sich so selbst zu verwirklichen. Insofern ist das Konzept der neuen Leiterin des Kulturzentrums sicherlich gut gemeint.