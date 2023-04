Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Montag geht an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen der neue Studiengang Hebammenwissenschaft an den Start. Der Unterschied zum bisherigen Studium des Hebammenwesens ist der akademische Abschluss in Form eines Vollzeitstudiums. Es wird in Zukunft der einzige Zugang zum Beruf der Hebamme sein.

Das Vorgängerstudium feiert hingegen zehnjähriges Jubiläum, gleichzeitig startet jetzt dessen letzter Jahrgang mit der dualen, fachschulischen Ausbildung. Die Forschung der Hebammen stecke noch