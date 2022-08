Mehrere Hundert Menschen ziehen am Dienstagmittag durch die Ludwigshafener City. Nach Polizeiangaben handelt es sich um eine angemeldete Kundgebung des schiitisch-afghanischen Vereins Ludwigshafen. Die Teilnehmer – darunter auch viele Frauen und Kinder – sind weitgehend schwarz gekleidet. Der Demonstrationszug schwenkt Fahnen und führt Plakate sowie Blumen mit sich. Die Menge singt und skandiert Parolen. Die Teilnehmer gedenken damit des Imam Hussein, eines Enkels des Propheten Mohammeds. Er wurde im Jahr 680 bei Auseinandersetzungen um die Anführer-Position innerhalb des Islam getötet und gilt den Schiiten als Märtyrer. Der Marsch führte unter anderem von der Bahnhofstraße durch die Amtsstraße und soll am Berliner Platz enden. Vereinzelt sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen, so die Polizei.