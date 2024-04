Die Telekom hat die Mobilfunkversorgung im Stadtgebiet von Ludwigshafen nach eigenen Angaben ausgebaut. Das Unternehmen hat dafür in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Stadtgebiet in der Fläche und es stehe auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Der Standort diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn A65 sowie der Versorgung entlang der Bahnstrecken Ludwigshafen-Saarbrücken, teilt die Telekom weiter mit. Das Unternehmen betreibt im Stadtgebiet jetzt 82 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 15 Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien an 84 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Die Telekom sucht noch Immobilieneigentümer, die eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten wollen. Aktuell hat die Telekom bundesweit mehr als 35.000 Mobilfunkstandorte in Betrieb. Jährlich kämen rund 1500 neue Standorte hinzu.