Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Herzogenriedpark ist am Wochenende zum Schauplatz für Ritter, Hexen und Gaukler geworden. Wer bei dieser Veranstaltung war, bekam so seine Zweifel, dass das Mittelalter so finster gewesen ist.

Wenn Schalmeien- und Dudelsackklänge ebenso in der Luft liegen wie der Duft von Spießbraten oder der Schrei von abgerichteten Greifvögeln, dann taucht Mannheims Neckarstadt kopfüber ins