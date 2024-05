Die Firma Sax und Klee saniert im Auftrag der TWL Netze GmbH ab Dienstag, 21. Mai, die Fernwärmeleitung in der Bahnhof- und Bismarckstraße in Mitte. Die Arbeiten erfolgen laut den TWL in zwei Bauabschnitten: Der erste Abschnitt umfasst die Bahnhofstraße, Hausnummer 2 bis 19. Hierfür wird die Bahnhofstraße ab 21. Mai für zirka zwei Wochen für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. Der zweite Abschnitt erstreckt sich von der Bismarckstraße 90 bis 104. Diese wird ab 3. Juni für etwa zwei Wochen teilweise für den Verkehr gesperrt. Die Bauarbeiten seien notwendig, um die Wärmeversorgung weiterhin sicherzustellen. Sie enden voraussichtlich Ende Juni. Die Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen werde entsprechend des Arbeitsablaufs ausgeschildert. Die Anwohner wurden informiert, so die TWL.