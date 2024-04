Eine Spur der Verwüstung hat ein Unbekannter hinterlassen, der am Samstag gegen 18 Uhr mit einer Eisenstange in der Berliner Straße (Mitte) unterwegs war. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat er zunächst auf die Tür des Jobcenters Vorderpfalz gegenüber des Wilhelm-Hack-Museums eingeschlagen. Danach beschädigte er auf dem Weg in Richtung Bahnhofstraße fünf geparkte Fahrzeuge. Eine eintreffende Polizeistreife sah den Mann noch, als er durch den Hackgarten in unbekannte Richtung flüchtete. Die Tatwaffe ließ er zurück.

Zeugen oder weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer können sich an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122, oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de wenden.