Eine 72 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Oggersheim leicht verletzt worden. Die 48-jährige Unfallverursacherin war nach Polizeiangaben betrunken. Gegen 11.50 Uhr fuhr die 48-Jährige mit ihrem Wagen aus einer Parklücke in der Comeniusstraße. Sie übersah dabei die 72-Jährige und erfasste die Fußgängerin. Die ältere Frau stürzte und verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte Hinweise auf eine Alkoholisierung der 48-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Frau wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sie muss sich auf eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe einstellen.