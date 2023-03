Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Karlsruhe, wo er gewirkt hat, und in Schwetzingen, wo er begraben liegt, sind dem Dichter und Schriftsteller Johann Peter Hebel Denkmäler errichtet. Die erste Veranstaltung von „Wort und Wein“ in diesem Jahr im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau war diesem Meister der kleinen Form gewidmet.Die

Prominenter Gast bei der Gesprächsrunde zu Musik und einem guten Tropfen war der Karlsruher Literaturwissenschaftler und Hebel-Experte Jan Knopf. „Hausfreund Hebel“ nannte sich die kurzweilige