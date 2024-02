In mehrere Friseursalons ist zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, eingebrochen worden. Unbekannte sind in einen Salon in der Friedrich-Ebert-Straße in der Mannheimer Neckarstadt eingestiegen. Sie brachen laut Polizei die Eingangstür gewaltsam auf und durchsuchten die Räume. Gestohlen wurde ein dreistelliger Betrag: Bargeld aus einer Geldkassette sowie Trinkgeld.

In der Weinheimer Bergstraße hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Friseursalons auf und durchwühlten in einem Nebenraum mehrere Schränke. Gestohlen wurde eine Geldkassette. Auch hier erbeuteten die Täter einen Betrag in dreistelliger Höhe.

Über den Notausgang sind Unbekannte in einen Salon in der Weinheimer Gewerbestraße eingestiegen. Die Täter durchwühlten die Räume und stahlen wieder eine Geldkassette. Diesmal mit einem Betrag in vierstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise: Telefon 0621-174 4444.