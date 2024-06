Die Polizei sucht Zeugen von Fahrzeugaufbrüchen. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 5 Uhr, brachen Unbekannte „In den Weihergärten“ ( Oggersheim) einen Audi TT auf und stahlen das Autoradio. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, wurde in der Schulstraße (Mitte) ein Audi A3 aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts. Im gleichen Zeitraum wurde ein in der Ungsteiner Straße (Gartenstadt) abgestellter Mercedes Viano geknackt und eine Geldbörse entwendet. Ebenfalls zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde ein Fahrzeug in der Bergzaberner Straße (Maudach) aufgebrochen und ein Geldbeutel aus dem Wagen gestohlen. Hinweise in diesen drei Fällen: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 2400 Euro.