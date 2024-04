An der 1952 erbauten BBC-Brücke zwischen den Stadtteilen Neckarstadt und Käfertal tut sich etwas. Die Planung und Abstimmungen mit der Deutschen Bahn sind nach Angaben der Stadt Mannheim abgeschlossen, sodass das etwa 33 Millionen Euro teure Brückenneubau-Projekt beginnen kann. Das Infrastrukturprojekt soll rund zweieinhalb Jahre dauern. Die Stadt wird die aktuelle Baustelleneinrichtung sowie die derzeitige einspurige Verkehrsführung je Fahrtrichtung übernehmen und diese ab Mitte April baulich anpassen. Angekündigt werden nächtliche Vollsperrungen. Neben der Errichtung einer Behelfsbrücke soll ein paralleler Abbruch sowie der Neubau des Brückenbauwerks erfolgen. So könne in allen Bauphasen eine einspurige Verkehrsführung in jede Fahrtrichtung aufrechterhalten werden, heißt es aus dem Rathaus. Der Geh- und Radweg soll grundsätzlich auf einer Brückenseite zur Verfügung stehen.