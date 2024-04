Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein außergewöhnliches Jubiläum hat der Abiturjahrgang 1964 am Max-Planck-Gymnasium feiern können. Elf Schüler – und damit nahezu die Hälfte – hat sich in Friesenheim getroffen, um 60 Jahre nach Erhalt der Abschlusszeugnisse in Erinnerungen zu schwelgen.

Es ist 10.30 Uhr. Gespannt warten die ehemaligen Abiturienten auf Mike Thisling-Pfeifer, den heutigen Schulleiter des naturwissenschaftlichen Gymnasiums. Er hatte seinen Gästen