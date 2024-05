Nach der Premiere im Vorjahr startet die Veranstaltungsreihe „After Work LU“ der Stadtmarketinggesellschaft Lukom am Mittwoch, 8. Mai, in ihre zweite Saison. Der Ausklang des Arbeitstag mit Kollegen findet von 17 bis 22 Uhr am Ludwigsplatz statt. „Das erstmalige Angebot dieses Formats war ein voller Erfolg. Viele Menschen haben die Aufenthaltsqualität inmitten der Innenstadt sichtlich genossen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir diese Reihe gemeinsam mit unserem Partner BASF fortsetzen können“, sagt Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. Loungemöbel und eine ansprechende Beleuchtung sollen für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Den Sound serviert DJ Elias H..

Kulinarische Akzente setzt die BASF-Gastronomie. Unter dem Motto „Frühling“ wird unter anderem Spargel mit Basilikumpesto und Kirschtomaten, wahlweise mit gebackenem Tofu, Huhn oder geräuchertem Lachs kredenzt. Das Angebot an Speisen wird durch Cocktails, Weine und nicht-alkoholische Getränke aus dem BASF-Weinkeller ergänzt. Weitere Termine dieser Reihe sind am 20. Juni und 11. Juli. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird innerhalb des Landesprogramms „Innenstadt-Impulse“ gefördert.