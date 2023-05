Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Regisseur Luca Vogel stellt im Mannheimer Odeon den Dokumentarfilm,„Rise Up“ vor. Der Streifen lief schon beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen.

„Rise Up“, also in etwa: „Erhebt euch!“ fordert der gleichnamige Dokumentarfilm, der vorab beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zu sehen war und nun in die Kinos kommt.