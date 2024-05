Mit über 50 bekannten und beliebten Kirchenliedern feiert der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen an verschiedenen Stationen den 500. Geburtstag des Evangelischen Gesangbuchs am Sonntag, 9. Juni. Die musikalische Gesamtleitung des Tages übernimmt Bezirkskantor Tobias Martin. „Es wird lebendig, kreativ und überraschend“, verspricht er. Denn was an der letzten Station passiert, wird erst im Laufe des Tages klar.

„Von guten Mächten wunderbar geborgen“, „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ oder „Großer Gott, wir loben dich“: Im Mittelpunkt stehen 50 Allzeit-Hits,