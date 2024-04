In der Ludwigshafener Yorckstraße (Mitte) ist am Dienstag ein Linienbus mit einem Auto kollidiert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf ungefähr 4500 Euro.