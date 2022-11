Die beste Weißwurst kommt weiter aus Mannheim. Und die zweitbeste auch. Das ist zumindest das Ergebnis eines französischen Feinschmecker-Wettbewerbs. Zum fünften Mal in Folge wurde der Metzger Philipp Burkhardt aus dem Waldhof dort zum Deutschen Weißwurstmeister gekürt. Auch bei seinem Vater Peter wurde nach den Erfolgen seines 30-jährigen Sohnes nun die Wettkampflust geweckt: Gleich bei seiner ersten Teilnahme wurde der 69-Jährige Vizemeister. In der Kategorie „Beste Bratwurst“ hatte der Senior sogar die Nase vorn, der Sohnemann folgt auf dem zweiten Platz. Jedes Jahr wird in dem Städtchen Alençon in der französischen Normandie seit den 1970er-Jahren der Feinschmecker-Wettbewerb „Fin Goustiers“ ausgefochten. Die europäischen Titel blieben zwar erneut in Frankreich, die Spitzenposition der deutschen Wursteinsendungen aber machten die beiden Mannheimer Metzgermeister unter sich aus. „Das hätte ich nie für möglich gehalten“, sagt Philipp Burkhardt.