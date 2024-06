Die Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit des Ordnungsamts hat am Donnerstag einen Mischbetrieb – bestehend aus Imbiss, Bäckerei und Einzelhandel – in der Innenstadt wegen erheblicher Mängel geschlossen. Wie die Stadt weiter mitteilte, sei bei einer Kontrolle festgestellt worden, dass Lebensmittel nicht fachgerecht gelagert und unter unhygienischen Zuständen verarbeitet wurden. Ferner wiesen zum Verkauf angebotene Waren in Tiefkühltruhen erhebliche Frostbrände auf. In den Verkaufsräumen des Betriebs habe der Inhaber zudem Waren angeboten, deren deutsche Kennzeichnung fehlte und die teils das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hatten. Der Fußboden im Keller des Betriebs sei mit einem übelriechenden Schlammbelag überzogen gewesen, zudem habe eine Abschlusstür vom Keller zu den Lager- beziehungsweise Produktionsräumen gefehlt. Aufgrund der vorgefunden hygienischen und baulichen Mängeln erfolgte die umgehende Betriebsschließung.