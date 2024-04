[Aktualisiert 14.30 Uhr] Großeinsatz an der Großpartstraße in Oggersheim infolge eines lauten Knalls: In einer dort angesiedelten Reinigungsfirma ist am Donnerstag wegen eines Brands eine chemische Flüssigkeit ausgelaufen, wie die um 7.23 Uhr alarmierte Feuerwehr berichtet. Im Bereich eines zerborstenen Teils einer Anlage seien wenige Liter davon ausgetreten. Die Einsatzkräfte hätten in der Umgebung keine gefährlichen Messwerte festgestellt. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Zwei Mitarbeiter der Firma seien bei dem Brand leicht verletzt worden, hätten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden müssen. Mitarbeiter der benachbarten Betriebe seien in Sicherheit gebracht worden. Insgesamt habe die Feuerwehr weitere 46 Menschen betreut. Der Feuerwehr waren zuvor eine Verpuffung und ein Feuer in der Firma gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte ankamen, war das Feuer fast erloschen. Sie stoppten die Ausbreitung der Flüssigkeit und nahmen sie mit einem Bindemittel auf. Noch sei unklar, um welche Flüssigkeit es sich handelt, warum sie auslief und wie es zu der Verpuffung und dem kleinen Brand kam. Insgesamt waren 91 Einsatzkräfte vor Ort, unter anderem von Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz. Mit Spezialgeräten werde die Flüssigkeit nun analysiert. Das umliegende Stadtgebiet wurde mit mehreren Messfahrzeugen überwacht. Polizei und Gewerbeaufsicht haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.