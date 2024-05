An diesem Sonntag entscheidet sich, ob der DJK-SV Phönix Schifferstadt drei Spieltage vor Saisonende noch vom Aufstieg in die Verbandsliga Südwest träumen darf oder in Ruhe für eine weitere Saison in der Landesliga Ost planen kann.

Die Mannschaft von Phönix-Coach Pietro Berrafato gastiert um 15.30 Uhr als Tabellendritter beim Zweiten SV Büchelberg, der vor dem direkten Duell sieben Punkte Vorsprung auf die Phönixe hat. „Wir haben zwar unser Saisonziel bereits erreicht, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, aus der Mannschaft noch einmal alles herauszukitzeln. Jeder weiß, was im Fußball alles passieren kann“, erklärt Berrafato vor dem Spitzenspiel. Sollte seine Mannschaft in der Südpfalz gewinnen, sei ihr Rückstand auf Büchelberg zwar immer noch deutlich, aber das Restprogramm beider Kontrahenten mache Hoffnung, dass auch dieser noch wettgemacht werden könnte. „Der SV Büchelberg spielt nächste Woche gegen Spitzenreiter VfB Bodenheim und wir gegen Wormatia Worms II, eine Mannschaft, die mit dem Auf- und Abstieg nichts mehr zu tun hat“, blickt er voraus.

Eine Mannschaft ähnlich der zweiten Wormser Garnitur, für die es um nicht mehr viel geht, hatte aber vor zwei Wochen verhindert, dass die Aussichten Schifferstadts noch besser sind. „Wenn wir es nicht schaffen, war unsere 3:4-Niederlage in Billigheim-Ingenheim der Knackpunkt. Es ist auch das bisher einzige Spiel, das wir in diesem Jahr verloren haben“, ärgert sich Berrafato. Seine Mannschaft führte in dieser Begegnung nach 13 Minuten bereits mit 3:0 und ging am Ende dennoch leer aus.

Losgelöst von der Tabellensituation sei er sich sicher, dass alle Spieler in Büchelberg alles geben werden. „Vor allem gegen Spitzenmannschaften wollen sich alle beweisen“, gibt sich Berrafato zuversichtlich. Außerdem wolle man natürlich die Schifferstadter Stadtmeisterschaft für sich entscheiden. Der FSV Schifferstadt, der vor dem 27. Spieltag punktgleich mit dem SV Phönix Rang vier belegt und deshalb ebenfalls noch vom Aufstieg träumen darf, hat am Sonntag, 15 Uhr, den FC Speyer 09 zu Gast, der sich im Abstiegskampf zuletzt wacker geschlagen hat.