Keine Verlierer im Landesligaduell zwischen dem FSV Schifferstadt und dem FC Speyer 09. Das torlose Remis hilft keinem der beiden Teams bei den völlig verschiedenen Zielsetzungen.

„Wir hatten in der ersten Hälfte die Mehrzahl an guten Torchancen und hätten in Führung gehen müssen“, schaut FSV-Trainer Christoph Mehrl ein wenig wehmütig zurück auf die Begegnung. Schon nach drei Minuten köpft Georg Ester aufs FC-Tor. Nur kurz danach landet ein Abschluss von Speyers Levi Leinberger an der Latte (12.). Nach einer Viertelstunde bleibt Samsidin Dino Sonko, ein ständiger Unruheherd in der FSV-Offensive an diesem Tag, nach einem schönen Solo am letzten Gegnerbein hängen. Nach einer Flanke von Lukas Fiederer setzt Ester einen weiteren Kopfball knapp neben das Tor (28.). Und auch Schifferstadts Daniel Kopf bleibt dank der Latte ein Treffer verwehrt. Chancen gibt es zumindest ins Halbzeit einige.

Ein äußerst unterhaltsames Spiel entwickelt sich vor über 120 Zuschauern . Eine Doppelchance für die Gastgeber beendet eine erste Hälfte auf guten Landesliganiveau. Wermutstropfen für Speyer: Beim letzten Abschlag verletzt sich Torwart Fabian Niemann, muss dann in der Halbzeit das Feld ausgewechselt werden.

Speyer setzt auf Konter

„Wir haben bereits Ende der ersten Hälfte umgestellt. Wir wollten mehr über unsere schnellen Außenspieler agieren“, erklärt FC-Trainer Marco Grimm die taktische Umstellung. Die zahlreichen FSV-Chancen hatten Eindruck hinterlassen. Speyer stellt sich dem FSV Schifferstadt jetzt tiefer entgegen, überlässt dem Gegner den Ball. Und bekommt seine Umschaltmöglichkeiten. Allerdings spielen die Gäste diese Tempogegenstöße nicht sauber zu Ende. Die größte Chance zur Führung vergibt Nico Schubert, als er freistehend den Ball über den Torwart, aber auch über das Gehäuse lupft (71.). Weitere gute Umschaltmöglichkeiten vergeben die Gäste etwas kopflos, weil sie vor dem Schifferstadter Tor zumeist die falsche Entscheidung treffen. „Sie sind eben noch jung und müssen lernen“, erklärt Grimm mit Blick auf die eingesetzten A-Jugendspieler und andere junge Akteure. Und auch für Mehrl geht das Unentschieden am Ende so in Ordnung, auch wenn er sich kurz vor Schluss nach einem Foul an David Furch fast an der Torauslinie einen Elfmeter für sein Team gewünscht hätte. Ein glücklicher Moment für den FC Speyer 09, der zumindest einen Punkt für den Abstiegskampf mitnehmen kann.

Mit einem Punkt verharrt Speyer aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz, der FSV Schifferstadt verliert dagegen ein wenig den Anschluss an das Spitzenduo Bodenheim und Büchelberg. Zumindest patzte aus Sicht des FSV Schifferstadt auch der große Lokalrivale Phönix, sodass die Mehrl-Truppe weiter auf dem dritten Platz steht.