Zum Abschluss der Hinrunde in der Zweiten Bundesliga Mitte des Deutschen Keglerbundes Classic ist es dem KV Mutterstadt nicht gelungen, sich mit einem Erfolg in die Pause zwischen den Jahren zu verabschieden.

Bei der 2:6-Niederlage beim KSV Ohrdruf (3394:3502) hatten die Gäste nur im ersten Durchgang den Hauch einer Chance. In diesem punktete Johannes Hartner gegen Denny Möller beim 2:2 (585:575), Jürgen Puff fehlte dagegen beim 2:2 gegen Marc Schunke (578:589) das berühmte Quäntchen Glück. So ging es mit 1:1 ins zweite Drittel. Dort zerplatzten die heimlich gehegten Hoffnungen des KVM durch einen Doppelschlag des Gastgebers. Florian Bayer beim 1:3 gegen Daniel Roland (576:582) und Wilfried Klaus beim 0:4 gegen Jörg Arcularius (554:593) waren machtlos. Beim 1:3-Rückstand standen die Finalisten vor einem Härtest. Nachdem aber nur Armin Kuhn beim 3:1 gegen Oliver Henke (578:554) punktete und Bastian Hört gegen Norbert Graul mit 0:4 (523:609) verlor, war die Niederlage besiegelt.

„Ein Erfolgserlebnis für uns scheiterte klar am Spiel ins Abräumen bei 9:21 Fehlwürfen und 1161:1283 Kegeln, wobei wir im Spiel in die Vollen 2233:2219 dem Gastgeber überlegen waren“, bilanzierte der 2. Vorsitzende Wolfgang Lenz. Als Schlusslicht mit nur zwei Erfolgen ist die Hinrundenbilanz ernüchternd. Dadurch stehen die Mutterstadter in der am Samstag, 7. Januar 2023, beginnenden Rückrunde unter Druck. Zum Auftakt in die Rückrunde steht für den KV Mutterstadt das Pfalzderby gegen den Tabellensiebten TSG Kaiserslautern (13.30 Uhr, Kegelcenter Mutterstadt) an.