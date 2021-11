Nach der erfolgreichen Kunstausstellung im Maudacher Schloss vor zwei Wochen findet eine zweite Veranstaltung am Wochenende statt. Der Kulturförderkreis Maudach lädt gemeinsam mit dem Förderverein Maudacher Jubiläen am Samstag und Sonntag, 13. und 14. November, zu einer weiteren Ausstellung ein. Vier Maudacher Künstler präsentieren an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr ihre Werke: Doris Refior (Gemälde), Wolfgang Vogel (Druck, Grafik und Buchdruck), Monika Kupper (Gemälde) und Daniela Olbert-Sinn (Dotwork Gemälde). Gleichzeitig sind auch die Räume des Schlosses geöffnet: der barocke Trausaal sowie der Spiegelsaal, der als Museum umgestaltet ist und Exponate aus der weit über die 1250 Jahre währenden Geschichte des Stadtteils bereit hält. Ebenso geöffnet ist ein Raum der Erinnerungen mit Dokumenten der Geschichte Maudachs vom Beginn des 20. Jahrhunderts mit einer beträchtlichen Anzahl alter Fotos und Postkarten. Es gilt die 3G-Regel. Durch die Weitläufigkeit des Schlosses können die Abstandsregeln eingehalten werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.