Das Ditzner Twintett ist immer für einen unterhaltsamen Abend gut: Tolle Grooves, spannende Improvisationen und Humor sind die Markenzeichen der Vanecek-Zwillinge mit Erwin Ditzner am Schlagzeug. Jetzt kommt das Trio zum Kulturverein EnPaLi in die Kulturkapelle Limburgerhof.

Sie spielen schon ewig lange zusammen, die klassisch ausgebildeten Bläser und der Freigeist am Schlagzeug. Kennengelernt haben sich die Musiker in Mannheim. Dort studierten Bernhard und Roland Vanecek an der Musikhochschule. Bernhard die klassische Posaune, Roland die klassische Tuba. Ditzner begann eine klassische Ausbildung zum Schlagwerker, begann aber dann mit verschiedenen Rockbands auf Tournee zu gehen, später wurden Jazz und improvisierte Musik immer wichtiger für ihn. Er ist Mitbegründer der Mardi Gras Brass Band, hat mit dem Projekt „Ditzners Club“ in wechselnden kleinen Besetzungen vielerlei Jazz und experimentelle Musik gemacht.

An diesem Abend in Bernhard Vaneceks Wohnort Limburgerhof soll es ein neues Programm geben, eine Vorschau auf eine demnächst erscheinende Platte. Das Spektrum wird von „Babylon Berlin“ über Funk mit den Crusaders bis zu freiem Spiel reichen, verriet Bernhard Vanecek vorab.

Termin

Sonntag, 15. Januar, 17 Uhr, Limburgerhof, Kapelle im Park, am Ortseingang Speyerer Straße. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.