Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit der Polizei haben Einsatzkräfte des Bereichs Öffentliche Ordnung am Mittwoch in mehreren Lokalen in Nord-Hemshof Mängel geahndet, die zu zwei Gaststättenschließungen führten. Teilweise konnten die Betreiber Geräte vorlegen, Geldspielautomaten verfügten nicht über die erforderlichen technischen Sicherheitseinrichtungen, informiert die Stadtverwaltung weiter. In einem Fall konnte vor Ort keine Gaststättenerlaubnis vorgelegt werden, zudem war eine Toilettenanlage nicht benutzbar und der Notausgang verschlossen. Dies führte bei diesem Lokal ebenso zu dessen Schließung wie bei einer Gaststätte, die zusätzlich zu den Vergehen bezüglich der Automaten eine nicht funktionsfähige Personaltoilette aufwies. Die Kontrolle umfasste insgesamt drei Gaststätten und einen Verein, wobei die Vereinskontrolle keine Verstöße zu Tage förderte.