Es ist soweit: In dieser Woche geht der Erweiterungsbau am St. Marienkrankenhaus in Betrieb. Am Donnerstag zieht die Kinderklinik von Mundenheim in die neuen Räume in der Gartenstadt um. Die Euphorie beim Personal ist riesengroß.

„Für uns ist das ein Meilenstein – wobei Meilenstein fast schon zu klein gesagt ist“, erklärt Marcus Wiechmann, Geschäftsführer des St. Marien- und Annastiftskrankenhauses,