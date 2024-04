Die Polizei bittet erneut Zeugen, bei der Fahndung nach einem Autofahrer zu helfen. Ein Elfjähriger hatte am Mittwoch gegen 10.20 Uhr auf der Mannheimer Augustaanlage eine rote Ampel ignoriert und wurde von einem Auto erfasst. Der Junge erlitt laut Polizei damals leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer entfernte sich offenbar vom Unfallort. Eine 58-jährige Zeugin machte die Polizisten darauf aufmerksam, dass ein bislang ebenfalls noch unbekannter Autofahrer nach dem Zusammenstoß die Verfolgung aufgenommen habe. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621-174 4270.