An einer Unterschriftenaktion gegen die geplante Schließung der Kaufhof-Filiale am Mannheimer Paradeplatz haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi 10.000 Kunden beteiligt. Das Warenhaus an dem traditionsreichen Standort steht zum 31. August vor dem Aus – 100 Arbeitsplätze sind betroffen. Der Betriebsrat will die ersten 10.000 Unterschriften am Dienstagnachmittag an Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) übergeben. Dadurch bitte man ihn um Unterstützung. Parallel laufe seit 6. Mai eine Online-Petition für den Erhalt der Filiale, die mittlerweile mit weiteren 1100 Unterschriften gezeichnet sei, heißt es weiter. Verdi-Sekretärin Sabine Möller: „Die Anzahl der Unterschriften der seit Anfang Mai laufenden Aktion für den Erhalt von Galeria Karstadt Kaufhof am Paradeplatz zeigt deutlich, wie wichtig dieses Warenhauses bei den Kundinnen und Kunden und für die Innenstadt von Mannheim ist. Mannheim braucht den Kaufhof auch als einen Anker in der Innenstadt. Die derzeit 100 Beschäftigten, von denen etwa 93 Prozent Frauen mit teils sehr langen Beschäftigungszeiten sind, brauchen ihre Arbeitsplätze.“