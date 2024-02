Einen Küchenbrand musste die Feuerwehr Ludwigshafen am Montagmorgen in der Parsevalstraße in Oppau löschen. Als die Einheiten um 5.46 Uhr eintrafen, war das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses verraucht. Der Brand war laut Wehr in der Erdgeschosswohnung ausgebrochen und hatte nicht auf andere Wohnungen übergriffen. Eine Frau wurde aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand konnte rasch gelöscht und das Gebäude entraucht werden. Der Einsatz der Feuerwehr war um 7.10 Uhr beendet. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Polizei und die Feuerwehr Ludwigshafen mit 25 Einsatzkräften.