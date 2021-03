Statt einer Geburtstagssause wird Wolfgang Niedecken nun „70 und 1“ feiern: Im Frühjahr 2022 spielt sich der Kölsch-Rocker mit seiner Band BAP auf seiner neuen Tournee warm. Am 5. November will er dann im Mannheimer Rosengarten gastieren. Tickets gibt es ab sofort an den Vorverkaufsstellen.

Bei den Konzerten soll die BAP-Besetzung zusammenkommen, die auf dem im September 2020 veröffentlichten Album „Alles fließt“ zu hören ist: Neben Bandgründer Wolfgang Niedecken ist der Bassist Werner Kopal dabei, außerdem Keyboarder Michael Nass, Gitarrist Ulrich Rode, Multi-Instrumentalistin Anne de Wolff und Schlagzeuger Sönke Reich.

Für neue Klangfarben und „mächtig Druck“ sollen drei Bläser mit Saxophon, Posaune und Trompete sorgen. Geplant sind Shows, die die Drei-Stunden-Marke überschreiten. „Wir wollen den Rock’n’Roll feiern, denn wenn wir eines aus dem Corona-Jahr gelernt haben, ist das Demut“, sagt Niedecken. „Früher waren wir, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst waren, verdammt privilegiert: Es war selbstverständlich, dass wir auf Tour gegangen sind, jeden Abend gerockt und uns des Lebens erfreut haben.“