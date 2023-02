Fast zwei Jahre sind sie inzwischen alt, die drei Tigerweibchen, die Ende Februar 2021 im Zoo Heidelberg zur Welt gekommen sind. Somit sind sie reif genug, um ihren eigenen Weg zu gehen und eine neue Heimat in anderen Zoos zu finden. Die Schwestern werden ihre Mutter Karis in den kommenden Wochen nacheinander verlassen. Bis April werden die drei jungen Sumatra-Tigerinnen umgezogen sein.

„Wir sind sehr froh, dass wir für jede einen gut geeigneten Platz finden konnten. Alle drei Zoos – in Irland, Frankreich und Ungarn – haben bereits viel Erfahrung in der Haltung von Großkatzen. Das macht den Abschied für unser Zoo-Team nicht unbedingt einfach, aber auf jeden Fall leichter“, berichtet Sandra Reichler, die Kuratorin für Säugetiere. Dass die jungen Tigerinnen den Zoo Heidelberg verlassen werden, war bereits kurz nach deren Geburt klar. In den vergangenen beiden Jahren haben sie von ihrer Mutter und beim gemeinsamen Spiel alle notwendigen Fähigkeiten erlernt, um sich in einer neuen Umgebung und Sozialstruktur zurechtzufinden. Reichler hat die Heidelberger Tigertransporte maßgeblich mit vorbereitet. Für die beiden Tiger Karis und Tebo bedeutet der Auszug der Jungtiere, dass sie sich künftig wieder gemeinsam auf einer Anlage aufhalten können. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sie noch einmal Nachwuchs bekommen“, sagt Reichler.