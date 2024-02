In Mannheim ist eine junge Frau laut Polizei in der Straßenbahn belästigt worden. Am Montag stieg die 21-Jährige an der Haltestelle Abendakademie in die Linie 5 ein. Um kurz nach 13.30 Uhr bemerkte sie einen Mann, der sich sehr nahe an sie stellte, was ihr sofort unangenehm war. Während der Fahrt spürte sie, wie der Unbekannte absichtlich ihren Intimbereich streichelte. Daraufhin schlug sie dem Mann auf die Hand und rückte von ihm ab. Der Mann flüchtete danach aus der Bahn. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen der Unbekannten wegen sexueller Belästigung. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, deutlich erkennbarer Bauch. Er trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt sowie eine grüne Jacke. Sein Bart sowie seine Haare waren schwarz. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 174-4444 .