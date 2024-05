Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit drei Jahrzehnten versetzen Shaolin-Mönche in auffällig orangefarbenen Kleidung Liebhaber der fernöstlichen Kampfkunst in Staunen. Im nahezu ausverkauften Pfalzbau begrüßten 19 der besten Meister und Schüler am Sonntag mit ihrem Altmeister die Gäste zur Jubiläumsshow.

Zwei Shaolin Krieger stehen unbeweglich, genau wie die aufgebauten Löwenstatuen, am Bühnenrand. Schüler, sogenannte Shamis entzünden mit ihrer Fackel ein Feuer.