Dem Kult ums Auto widmet der Mannheimer Verein Industrietempel, der seit über 30 Jahren besondere Kunstaktionen an außergewöhnlichen Orten inszeniert, die Live-Performance „Tanktempel AFW 33 – eine archäologische Aufführung“.

Premiere ist am Sonntag, 1. Mai, bei Mr. Wash, Möhlstraße 7-17 in Mannheim. Weitere Aufführungen sind für Freitag, Samstag und Sonntag, 6. bis 8. Mai, geplant. Beginn ist jeweils um 21.30 Uhr. „Eine Archäologin (Nawel Herbrechter) führt das Publikum durch die Autowaschfabrik von Mr. Wash wie Touristen durch die Akropolis“, kündigt der Industrietempel an. Stationen des rund 50 Minuten dauernden Rundgangs sind der Platz der sechs Zapfsäulen, die Reinigungshalle, die Innenraumreinigung, die Staubsaugerhalle, der Reliquien-Schrein und der Souvenir-Stand am Ausgang. „Bitte tragen Sie in der Tempelanlage angemessene Bekleidung und achten Sie die Würde des Ortes“, heißt es in der Ankündigung der Aktion, die sich Phänomenen wie dem Stau, dem Parkplatz, der Garage, dem ersten Automobil und dem Auto in der frühkindlichen Erziehung widmen. Der Eintritt ist frei.