Beim Prozess gegen einen 44-jährigen Türken, der am 14. Juli 2021 vor einem Café im H3-Quadrat mehrmals mit einem Messer auf einen Mann eingestochen haben soll, gibt eine Rechtsmedizinerin einen Einblick in die Schwere der Verletzungen. Die Beweisaufnahme am Landgericht ist abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft bleibt beim Vorwurf der Mordabsicht und fordert eine Freiheitsstrafe von acht Jahren.

Die Fotoaufnahmen, die die Rechtsmedizinerin der Uni Heidelberg am dritten Prozesstag vorlegt, sprechen für sich. Einen Tag nach der Tat untersuchte sie das 43-jährige Opfer aus Heddesheim.