Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch um kurz vor 21 Uhr ein Holzlager auf dem Gartengelände eines Vereins im Aufeldweg in Mannheim-Neckarau in Brand gesteckt. Laut Polizei entdeckte eine Passantin die Flammen, die auch auf einen Unterstand sowie ein Glashaus übergriffen. Es entstand ein Schaden von knapp 8000 Euro. Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einer Sachbeschädigung durch Brandlegung laufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621 83397-0 zu melden.