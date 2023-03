Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bau der Ersatzbrücke für die 2020 abgerissene Pilzhochstraße soll schon in wenigen Monaten beginnen. Das Projekt hat der Stadtrat am Montag auf den Weg gebracht. Wie die 500-Meter-Lücke geschlossen werden soll, was das kostet, wer es bezahlt und wie es jetzt weitergeht.

Steht der Fahrplan?

Ja. Die wegen des Kostenvolumens zwingend notwendige europaweite Ausschreibung für die Hauptbauleistung soll