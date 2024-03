Opfer von zwei Räubern ist ein 43-Jähriger aus dem Hemshof geworden, der im Internet sein Smartphone zum Verkauf angeboten hatte. Ein junger Mann hatte sich daraufhin bei ihm am Montagabend gemeldet und der Verkäufer lud den 21-Jährigen dann in seine Wohnung in der Karlstraße ein, um dort das Geschäft abzuwickeln, wie die Polizei weiter mitteilte. Doch der 21-Jährige erschien nicht alleine. Ein 18-Jähriger griff den Verkäufer an, entriss ihm das Handy und flüchtete. Der 21-Jährige wollte ebenfalls abhauen, wurde aber von dem 43-Jährigen festgehalten. Der Jüngere schlug ihm mehrfach ins Gesicht und verletzte den Mann. Doch der Verkäufer konnte den Heranwachsenden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei seiner Vernehmung gestand der 21-Jährige den Namen seines Komplizen. Gegen beide junge Männer wurde eine Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes eingeleitet.