Rund 50.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei in der Nacht auf Sonntag ein Balkonbrand in Schönau im Rhein-Neckar-Kreis verursacht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die Löscharbeiten durch die Feuerwehr bereits angelaufen. Es waren 40 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge im Einsatz. Mutmaßlich wurde das Feuer nach ersten Ermittlungen durch Grillkohlereste ausgelöst, die einen auf dem Balkon liegenden Müllhaufen in Brand setzte. Die sechs Bewohner des Einfamilienhauses konnten rechtzeitig gerettet und das Feuer rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nachdem das Haus belüftet worden war, konnten die Bewohner wieder ins Haus zurückkehren.