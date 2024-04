Die Journalistin und Autorin Golineh Atai wird mit dem Schillerpreis 2024 der Stadt Mannheim ausgezeichnet. Das hat der Gemeinderat entschieden. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.

Aufgewachsen in Hoffenheim

Golineh Atai habe sich „durch ihre bemerkenswerte Arbeit als Journalistin immer wieder als mutige und empathische Persönlichkeit erwiesen“, heißt es in der Begründung des Preisgerichts unter dem Vorsitz des Mannheimer Oberbürgermeisters Christian Specht (CDU). Atai wurde 1974 in Teheran geboren und zog im Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland, wo sie in Hoffenheim aufwuchs. Für die ARD war sie Korrespondentin in Kairo und in Moskau, 2022 übernahm sie die Leitung des ZDF-Studios in Kairo. Sie veröffentlichte die Bücher „Die Wahrheit ist der Feind – Warum Russland so anders ist“ und „Iran – die Freiheit ist weiblich“. Der Schillerpreis reiht sich in eine Vielzahl von Auszeichnungen ein, mit denen Golineh Atais Arbeit schon gewürdigt worden ist.