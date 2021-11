Shoppen kann so schön wie anstrengend sein. Planer moderner Einkaufszentren wissen das. Und deshalb schaffen sie kleine Korridore für Auszeiten. Die gibt’s auch in der Rhein-Galerie – beispielsweise der Ankerplatz, der ein Heimathafen sein soll, wie an der Brüstung abzulesen ist. 50 Leser haben unser Rätselbild richtig entschlüsselt.

Als majestätisches Schiff, das am Rhein vor Anker geht – so wurde die Rhein-Galerie bei ihrer Eröffnung im Herbst 2010 in höchsten Tönen gepriesen. Inzwischen hat das Einkaufszentrum mit seinen über 100 Shops und dem 1400 Fahrzeuge fassenden Parkhaus selbst einen Ankerplatz – im Obergeschoss der Mall: ein Holzpfahl mit Wegweisern, der aus einem Fass ragt und unterhalb der Spitze das weithin sichtbare ovale Schild mit dem roten Anker trägt.

Flankiert ist das Ensemble von zwei Pflanzen und einem blauen Anker, der am Fass lehnt. Davor steht eine Bank, auf der man sich – coronabedingt natürlich mit gebührendem Abstand – ausruhen und mal durchschnaufen kann. Genau dafür sei diese Choreographie vor einem Jahr angelegt worden, sagt Centermanager Patrick Steidl. „Wir mussten ihr ja einen Namen geben, da bot sich Ankerplatz wegen unserer Lage am Fluss natürlich an“, erläutert Steidl.

„Strike“ und „Two by Two“ ziehen ein

Nach seinen Angaben läuft das Weihnachtsgeschäft bereits an. Einen Schub erhofft sich Steidl von dem am 28. November geplanten verkaufsoffenen Sonntag, sollte dieser abschließend genehmigt werden.

Demnächst werden in der Rhein-Galerie zwei weitere Geschäfte eröffnen: am 8. November der Second-Hand-Laden „Strike“ im Erdgeschoss für eine dreimonatige Probezeit. Ende November/Anfang Dezember folge „Two by Two – Young Fashion“ für junge Mode im Obergeschoss. Zunächst wurde ein Vertrag für ein Jahr abgeschlossen, so Steidl.

Gewinner aus Ludwigshafen und Neuhofen

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von uns verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Jürgen Blank aus Ludwigshafen und Wilhelm Kuckartz aus Böhl-Iggelheim. Spontan hat Patrick Steidl noch zwei Gutscheine für die Rhein-Galerie im Wert von jeweils 25 Euro draufgelegt. Sie gehen an Andrea Wessa aus Neuhofen und Timo Muth aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Dezember.